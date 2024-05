Borseggia un viaggiatore nella stazione della Circumvesuviana | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Napoli:unrubandogli il portafogli dallo zainetto,dalla polizia di stato per furto aggravato Nel pomeriggio di ieri , gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, nell’ambito dei servizi di controlli straordinari predisposti all’internodi Napoli piazza Garibaldi-, sono stati avvicinati da uomo che, indicando un soggetto, ha raccontato che lo stesso, poco prima, gli aveva sottratto il portafogli dallo zainetto. I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato l’indagato che, dopo essere stato identificato per un 48enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato.Infine, il cellulare e i documenti sono stati restituiti alla vittima.