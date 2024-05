Borsa | l' Europa chiude in calo tra inflazione e banche centrali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Le Borse europee chiudono in nettomentre tornano le tensioni sui rendimenti dei titoli di Stato. Dopo l'della Germania ed in vista del dato degli Stati Uniti, gli investitori si concentrano sulle prossime mosse delle. Da una parte la Bce sarebbe pronta a ridurre i tassi già a giugno e dall'altra la Fed sosterebbe ogni decisione in autunno. Seduta in rosso per Parigi (-1,52%), Francoforte (-1,08%) e Londra (-0,85%). .