Borsa | Asia in rosso nuovi timori sui tassi Tokyo -077%

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Seduta difficile per le principali borse die Pacifico per il ritorno di fiamma disuiUsa. Una circostanza che ha spinto al rialzo i rendimenti dei titoli di stato di oltre 5 punti in Giappone e 14 punti in Australia, con riflessi anche su quelli tedeschi, in crescita di 4 punti al 2,63%. Hanno chiuso in(-0,77%), Taiwan (-0,9%), Seul (-1,57%) e Sidney (-1,3%), ancora aperte Hong Kong (-2,05%), Shanghai (-0,23%), Mumbai (-0,79%) e Singapore (-0,06%). Negativi i future sull'Europa e su Wall Street in attesa dell'indice Gfk in Germania, della fiducia dei consumatori in Francia, delle vendite al dettaglio in Spagna e della fiducia delle imprese e dei consumatori in Italia. Nel pomeriggio viene diffusa in seconda lettura l'inflazione in Germania, preceduta dalle richieste di mutui negli Usa.