Fonte : funweek di 29 mag 2024

Qui le date in calendario (in aggiornamento): 1 giugno – Campobasso, Selva Piana Area Eventi 15 giugno – Canepina (VT), Piazzale 1° Maggio 5 luglio – Forlì, Balamondo World Music Festival 28 luglio – Crotone, Crotone Summer 2024 3 agosto – Sammichele Di Bari, Sammichele Music Festival 12 agosto – Budoni (SS), Estate Budonese 22 agosto – Luzzi (CS), Estate Luzzese 25 agosto – Luco Dei Marsi (AG), Luco Dei Marsi Summer Fest

Boomdabash il singolo per l’estate è ‘Love U Hate U’ poi il tour