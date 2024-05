BOOM! Ecco quando finirà L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Edoardo Franco I naufraghi in gioco sono ancora 10. Ma la finale deldei2024 è imminente. DavideMaggio.it può anticiparvi la data dell’epilogo dell’edizione numero 18 del reality show della sopravvivenza.deiterminerà mercoledì 5 giugno 2024. Si tratta di circa una settimana prima rispetto al previsto anche se, va detto, il reality condotto da Vladimir Luxuria si troverà a raddoppiare anche domenica 2 giugno, serata inizialmente non prevista. Del resto, è più conveniente per Mediaset mandare in onda uno stesso numero di puntate in un lasso di tempo più breve. Quella che va archiviandosi è un’edizione segnata da diversi cambiamenti che però non hanno fatto il miracolo. .