Fonte : lombardiaeconomy di 29 mag 2024

Nei prossimi due anni sarà decisivo per la Piccola Industria lavorare su alcune linee strategiche urgenti partendo da un’analisi ancora più approfondita delle proprie specifiche esigenze, criticità e opportunità in un dialogo costante e costruttivo con tutta la compagine associativa”. . Un’attività di relazione impegnativa per il tempo dedicato e molto apprezzata da tutta la compagine associativa territoriale e nazionale.

Bonfanti Presidente della Piccola Industria