Bologna il Comune espone la bandiera della Palestina Il sindaco Lepore | Non tacciamo Comunità ebraiche | Legittima il terrorismo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una scelta destinata a far discutere e che ha già innescato le prime polemiche. “Comedi unstoricamente schierato per la Pace, la non violenza e la salvaguardia dei diritti umani – ha annunciato ildiMatteo– è per me doveroso prendere posizione così come agire per garantire la maggiore coesione sociale possibile nella nostra città. Per questo esporremo a Palazzo D’Accursio, accanto allo striscione per il cessate il fuoco, la. Prendiamo parte in favore delle vittime e dei diritti umani, ancora una volta quindi. Non possiamo e non vogliamo restare in silenzio”. “Non possiamo e non vogliamo restare in silenzio, perché restare in silenzio di fronte a questa violenza vuol dire accettarla – ha spiegato l’nte del Partito democratico -.