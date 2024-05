Bologna donna si suicida nel 2021 ma per il pm è un femminicidio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) . Al vaglio la posizione del marito dellaIl 5 settembreunadi 59 anni si suicidò in casa nel bolognese. A dare l’allarme fu il marito, 61 enne, che all’arrivo dei soccorsi avrebbe mostrato la corda con la quale la moglie si sarebbe tolta la vita. L’ipotesi apparve plausibile, poiché lasoffriva di depressione. Tuttavia, le cose sono cambiate per l’uomo. Secondo la Procura dinon si trattò di suicidio, ma di un omicidio. A portare a queste conclusioni sono stati gli esiti delle indagini. La prima risultanza riguarda la perizia tossicologica, affidata dal pm alla dottoressa Elia Del Borrello, la quale ha rilevato che laera imbottita di alcol e psicofarmaci a tal punto da non avere la forza di stringere la corda.