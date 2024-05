Bollette risparmi per 130 euro L’Antitrust chiede più trasparenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bene il passaggio al libero mercato, ma occorre maggioree, soprattutto, bisogna offrire più informazioni agli utenti. A poco più di mese dall’avvio del servizio elettrico a tutele graduali che segnerà, di fatto, la fine del regime "tutelato" con i prezzi fissati dall’Arera, per i clienti cosiddetti "non vulnerabili" il presidente dell’Antistrust, Roberto Rustichelli, accende un faro su un settore anche fortemente frammentato. È vero, riconosce il numero uno del, che il livello di partecipazione alle aste e il grado di competizione tra le offerte degli operatori raggiunto nel loro svolgimento, "hanno permesso di conseguire ottimi risultati, consentendo ai consumatori di realizzare, rispetto al precedente regime di Maggior Tutela,pari a 130per punto di fornitura su base annua, come calcolato da Arera" .