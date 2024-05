BMW Serie 3 2024 | la tecnologia è al centro delle versioni berlina e Touring

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La BMWsi rinnova con interni high-tech, maggiore autonomia elettrica per le ibride plug-in, nuove colorazioni e cerchi in lega La BMWsi presenta con un aggiornamento che punta sullae l’efficienza. Lehanno subito un restyling leggero ma mirato, che introduce novità sia negli interni che nelle motorizzazioni ibride plug-in. L’obiettivo è chiaro: consolidare la posizione di leader nel segmentoberline estation wagon TOP. Esteticamente, l’auto presenta l’aggiunta di due nuove colorazioni metallizzate, Arctic Race Blue e Fire Red, che vanno ad ampliare le possibilità di personalizzazione. Inoltre, i nuovi cerchi in lega da 19 pollici, disponibili per leMSport e MSport Pro, conferiscono un tocco di sportività in più.