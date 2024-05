Blitz antidroga a tappeto tra stazione e centro di Reggio pusher-ciclista in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Emilia, 29 maggio 2024 – Un ‘rider’ della droga finito ine oltre un etto di hashish sequestrato da questura e carabinieri. È il bilancio dei controlli delle forze dell’ordine tra la zona dellaferroviaria storica e a ridosso deldi, spesso sotto la lente d’ingrandimento per contrastare il narcotraffico. La squadra mobile ha arrestato venerdì scorso – in flagranza di reato, ma in modalità differita per documentare altre cessioni – un 23enne tunisino irregolare che si spostava in bicicletta in via Gramsci (tra lo stadio e il tribunale) per raggiungere i clienti e spacciare droga. Già processato per direttissima, il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in città. Nel quartiere attorno ai binari invece, la polizia e l’unità cinofila della municipale col caneVictor, hanno rinvenuto un panetto da 60 grammi di hashish nascosti nell’area dello ‘skatepark’ in piazzale Europa.