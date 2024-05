Fonte : servizitelevideo.rai di 29 mag 2024

. 30 "Israele ha bisogno di un piano per il dopoguerra il prima possibile, dopo che il Consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, Hanegbi, ha affermato che "i combattimenti a Gaza continueranno per altri 7 mesi". Così il Segretario di Stato Usa,Blinken "In assenza di un piano per il giorno dopo, non ci sarà un giorno dopo", ha detto durante la sua visita in Moldavia E ha aggiunto: "Attendo l'indagine sulle armi usate per colpire Rafah".

Blinken | Israele abbia piano dopoguerra