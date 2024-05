Biografilm Festival 2024 apre con anteprima italiana Hors du temps

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (askanews) – Il, a Bologna dal 7 al 17 giugnoe visibile in tutta Italia sulla piattaforma streaming MYmovies ONE, raggiunge e festeggia il traguardo della ventesima edizione con un ampio programma che comprende i più interessanti titoli di cinema documentario e biografico italiano e mondiale. Un catalizzatore di storie di vita con 77 i film in programma alla presenza di registi, interpreti e produttori ad accompagnarli nelle otto sezioni della Selezione Ufficiale del, 58 anteprime di cui 19 anteprime mondiali. 28 le opere prime e seconde, 12 delle quali concorrono ai premi Hera “Nuovi Talenti” nelle sezioni Concorso Internazionale eItalia. Venti di vita sospingono ilche dal 2005 punta sul racconto di vita per stimolare riflessioni universali partendo dal particolare.