Fonte : ilgiorno di 29 mag 2024

Immediata anche la reazione del Partito democratico, a partire dalla deputata Antonella Forattini che sotto al post ha commentato: “Siete i soliti seminatori di odio e razzisti”. . Salvini e Fontana cosa dicono? Per ora tacciono e confermano per l'ennesima volta la natura razzista della Lega”. Affermazioni di istigazione all’odio – ha concluso – che arrivano da chi ricopre un ruolo di primo piano in un partito, che non si possono che definire orribili.

Bimbo negroide | bufera per il termine usato dal segretario della Lega di Mantova Cristian Pasolini