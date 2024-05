Bimba morta a soli dieci mesi La procura apre un fascicolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Pisa, 29 maggio 2024 – Una tragedia che cerca spiegazioni e sulla quale sono in corso indagini per ricostruire tutta la vicenda e individuare eventuali responsabilità. Ladi Pisa ha aperto uncon ipotesi di reato omicidio colposo in ambito sanitario e – si apprende – iscritto due medici nel registro degli indagati per la morte delladi 10. Lo rende noto Giesse, gruppo specializzato anche in casi di malasanità – al quale si sono rivolti i genitori della piccola – che sta seguendo la vicenda con il suo legale fiduciario. La piccola, lo ricordiamo, inizialmente fu portata al pronto soccorso di Pontedera e poi, davanti al precipitare delle condizioni, al Meyer di Firenze. Il decesso avvenne poco dopo il suo arrivo all’ospedale pediatrico fiorentino.