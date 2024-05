Bigi e l’operazione Ischia | Club comprato col ’nero’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) FIRENZE Altri 250mila euro in contanti, più altri preziosi di valore, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza nel corso delle perquisizioni a carico dell’imprenditore della ristorazione Alessandro, fiorentino, ritenuto dalla Dda di Firenze un membro di un’associazione per delinquere, composta dal suo socio Eluert Kamami e da un’altra albanese, che avrebbe riciclato soldi in nero in numerose attività di ristorazione nel centro di Firenze. Ma sotto la lente d’ingrandimento dei pm Luca Tescaroli e Christine Von Borries è finita ancheche ha portato, indagato a piede libero, a investire nella società calcistica dell’, militante in serie D., assieme all’ex portiere della Fiorentina Pino Taglialatela (indagato per impiego di denaro di provenienza illecita), lo scorso febbraio si è presentato alla stampa come nuovo presidente del