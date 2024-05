Biden valuta la revoca dei limiti all' uso delle armi colpire la Russia | verso la guerra mondiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Per contrastare l'avanzata dellain Ucraina il presidente degli Stati Uniti, Joesta prendendo in considerazione due nuove e dure contromisure: punire la Cina per aver fornito tecnologia strategica a Mosca ere iall'uso da parte dell'Ucrainaa corto raggio statunitensi per attaccare all'interno della. È quanto riporta il quotidiano Washington Post, secondo cui queste mosse rappresenterebbero una significativa escalation della politica - finora attentamente calibrata - didi sostegno all'Ucraina, cercando al tempo stesso di evitare il confronto diretto con lae il suo alleato chiave, la Cina. Tuttavia, scrive il "Wp", il fatto che tali iniziative vengano ora prese in considerazione dimostra la crescente preoccupazione dell'amministrazione Usa per la vulnerabilità dell'Ucraina sul campo di battaglia.