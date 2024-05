Biden choc | Possibile colpire la Russia L’Ucraina è quasi persa gli Usa spingono l’Europa verso la guerra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) E’ clamorosa e preoccupante la notizia che arriva oggi dall’America. Il Presidente Joe, infatti, secondo quanto riportato dal Washington Post, sta prendendo in considerazione due durissime contromisure contro Cina e. La prima, sarebbe la revoca a Kiev all’uso delle armi a corto raggio per attaccare laal suo interno. La situazione militare ormai è disperata per l’esercito di Zelensky, e se l’Occidente non cambia strategia lain Ucraina si avvia a concludersi con il trionfo di Putin. Per evitarlo, sarebbe necessario fare un altro passoil baratro di un conflitto globale. Nello stesso tempo, l’inquilino della Casa Bianca ha anche deciso di “punire” la Cina per avere fornito tecnologia strategica a Mosca. Un cambiamento di rotta che metterebbe l’America e i suoi alleati in rotta di collisione con Putin, che ha ribadito la sua intenzione di combattere contro la Nato se ciò diventerà inevitabile.