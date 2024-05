Bianca Trattoria – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Circonvallazione Trionfale, 96 – 00195Telefono: 06/69229068 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 10/15€, primi 13/15€, secondi 14/18€, dolci 6/9€ Chiusura: Martedì OFFERTA Aperto a inizio maggio del 2023, questo ristorante porta la firma di Davide Del Duca, chef della nota Osteria Fernanda. Qui si fa una cucina volutamente più semplice, con piatti della tradizionena ma non solo, ben preparati e con quell’attenzione nella mise en place che non guasta. Il menù, che segue anche l’andamento stagionale delle materie prime, si divide tra mare e terra, con alcune portate anche completamente vegetariane. Per la nostra prova siamo partiti con il piede giusto scegliendo un fritto di totani e verdure (zucchine) asciutto e croccante, reso ancora più sfizioso dalle zeste di agrumi (arance e limoni) e dalla maionese di mare preparata con acqua di cozze e vongole.