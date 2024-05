Berrettini e Sinner il triangolo no ma il pentagono sì | è sulla bocca di tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 29 maggio 2024), non si parla d’altro che di questa incredibile coincidenza: con l’arrivo della Kalinskaya tutto è cambiato. Gli sarà costato un sacco di fatica, ma alla fine lo ha ammesso: Jannikha ufficializzato la sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya. La ragazza lunedì era in tribuna a plaudire al suo primo successo al Roland Garros e anche lui, una volta terminata la conferenza stampa, è corso a vedere giocare la sua nuova fidanzata. Matteoe Jannik(LaPresse) – ilveggente.itUn amore relativamente giovane, il loro, che potrebbe essere presumibilmente iniziato a cavallo tra il Masters 1000 di Miami e gli Internazionali d’Italia. In Florida con l’azzurro c’era ancora Maria Braccini, per cui le origini di questo flirt andrebbero rintracciate in un periodo immediatamente successivo al trionfo all’Hard Rock Stadium.