Bergamo 17 orti urbani a disposizione dei cittadini | pubblicato il bando

(Di mercoledì 29 maggio 2024). È online l’avviso pubblico per l’assegnazione di 17di proprietà comunale. Gli appezzamenticoli attualmente liberi ed oggetto di assegnazione con ilsono i seguenti: 4 in via Rovelli a Boccaleone; 1 in via Spino a Carnovali; 2 in via Flores/Piazza Papa Pio X a Celadina; 1 in via Pizzo Redorta a Celadina; 5 in via Morali a Grumello; 4 in via Dei Caravana a Colognola. La partecipazione alè legata alla sussistenza di alcuni requisiti generali: l’aver compiuto il 18° anno di età, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti e la volontà di assumere l’impegno di coltivare personalmente l’orto assegnato con finalità benefiche e di autoconsumo e senza fine di lucro. Per la categoria degli “” è necessario: essere cittadino italiano o comunitario o cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno Ce; essere residente nel Comune dida almeno 1 anno; non essere titolare di altriottenuti per sé o per il proprio nucleo famigliare, o disporre di altri appezzamenti di terreno nel territorio comunale, oppure essere assegnatario di un orto urbano con cessazione (ossia scadenza definitiva senza possibilità di rinnovo) nell’anno in corso (2024) o successivo (2025); nessun altro componente del proprio nucleo familiare partecipante allo stesso; non essere imprenditore agricolo; non aver in concessionecomunali in altri Comuni; assumere l’impegno ad esibire, su richiesta dell’Amministrazione, l’indicatore Isee e la documentazione comprovante l’appartenenza a categorie socialmente deboli, se questi requisiti concorrono alla determinazione del punteggio.