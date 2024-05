Benevento concorsi truccati e soldi in cambio della divisa | chiesti fino a 13 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Condanne da 4 a 13di. Sono le richieste avanzate dalla procura dinel processo con rito abbreviato che vede accusati i 4 imputati principali nel procedimento scaturito dall’inchiesta Par Condicio, che ha ipotizzato un associazione a delinquere finalizzata a truccare ipubblici per l’assunzione in Polizia, Arma dei carabinieri, Vigili del fuoco e Guardia di finanza. La richiesta di pena più alta del pubblico ministero Francesco Sansobrino, che coordinò l’indagine e applicato al processo anche se ora è in servizio a Taranto, è stata formulata per Claudio Balletta, viceprefetto e dirigente del ministero dell’Interno in servizio negli uffici “Affari concorsuali e contenzioso”: 13di reclusione per quasi 40 episodi di presunta corruzione.