Benevento-Carrarese biglietti e Curva Nord | due importanti novità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo le polemiche di questo pomeriggio per la mancata attivazione della vendita on line dei(LEGGI QUI), c’è stato il dietrofront delle autorità di pubblica sicurezza che avevano considerato a rischio il match contro la(2 giugno, ore 21). Una più attenta analisi dell’evento sportivo, poi, ha permesso nel tardo pomeriggio di rivedere la precedente decisione e da questa sera sarà possibile acquistare inon sono nelle rivendite fisiche, ma anche on line sul circuito ticketone. Il, inoltre, ha reso noto che “in occasione della prossima gara casalinga, in programma domenica 2 giugno 2024 con inizio alle ore 21:00, per disposizione della Questura di, lalocale resterà chiusa, pertanto i tifosi del suddetto settore che hanno già acquistato il tagliando prenderanno posto nel settore Distinti con ingresso da Varco 7.