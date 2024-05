Benetton la guida passa a Sforza Il rosso ammonta a 230 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’addio del presidente Giulianoe quello imminente del Ceo Massimo Renon – il suo sostituto, come si apprende negli ambienti vicini alla famiglia di Ponzano Veneto, sarà Claudioche ha ricoperto into ruoli di alto profilo in grandi aziende pubbliche e private e in diversi settori industriali da Astaldi a Poste,ndo per Ilva, Telecom e Wind – accompagna l’anno da incubo del gruppoche fa segnare nel 2023 unarrivato a 230. Il cda diGroup ha approvato ieri all’unanimità il progetto di bilancio 2023, che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci il 18 giugno, data in cui vi sarà anche la nomina ufficiale del nuovo ceo. Alla riunione erano presenti anche il presidente Lucianoe il ceo Massimo Renon.