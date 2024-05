Benedetta Parodi la triste notizia dopo Pechino Express

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Personaggi TV.è pronta a tornare su Real Time con la dodicesima stagione di Bake Off Italia – Dolci in forno. Il talent show più dolce e calorico del mondo osa più di Masterchef e arruola nel cast, come ospite fisso, Iginio Massari, il pasticciere più tenuto della tv, anche più di Knam! Sotto il tendone gli aspiranti pasticcieri si sfideranno a colpi di fruste e panna montata in questa nuova edizione ricca di novità. Ma non tutte faranno piacere ai fan. Leggi anche: “X Factor 2024”, confermata la nuova conduttrice: il nome esplosivo Leggi anche: “Nascerà il 25 dicembre come Gesù”: il super vip italiano presto diventerà papà LaI fan di Bake Off sono in fermento perché aspettano la prossima stagione del reality show, ma anche preoccupatila foto pubblicata dasul suo profilo Instagram, durante le registrazioni del programma culinario.