Belen e Stefano le nuove foto di coppia Lei sta con lui ma De Martino no

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’inizio dell’estate coincide ogni anno con lepaparazzate stagionali diDeRodriguez. I due sono stati beccati in dolce compagnia. Dopo aver stretto un contratto quadriennale con la Rai e aver concluso una stagione di grande successo con “Stasera Tutto è Possibile”, il volto Rai sembra godersi appieno l’inizio della bella stagione. Nel frattempo, ancheRodriguez sembra fare lo stesso, immergendosi in momenti di relax dopo aver partecipato all’addio al nubilato di sua sorella Cecilia, tenutosi in Spagna. Attualmente, la celebre showgirl sembra dedicarsi ad un periodo di tranquillità in Franciacorta.Dee Martina De Carlo Le recenti immagini diDe, conduttore di Bar Stella ed ex di, lo ritraggono in compagnia di una affascinante ragazza a bordo della sua barca, al largo della splendida Costiera Amalfitana.