Belen e Stefano in dolce compagnia | ecco con chi sono stati paparazzati

(Di mercoledì 29 maggio 2024)De Martino è l’uomo del momento e dopo aver firmato un contratto per quattro anni con la Rai ed aver chiuso una stagione di successo di Stasera Tutto è Possibile, adesso si gode l’inizio della bella stagione. AncheRodriguez fa lo stesso e dopo essere stata in Spagna all’addio al nubilato di sua sorella Cecilia, adesso si sta rilassando in Franciacorta con il suo nuovo fidanzato. La gita diDe Martino. Il conduttore di Bar Stella nei giorni scorsi è stato fotografato indi una bella ragazza, sulla sua barca al largo della Costiera Amalfitana. Secondo il settimanale Chi la nuova amica speciale disi chiama Martina e non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo: “Il primo giorno di libertà dagli impegni lavorativilo trascorre con gli amici, sulla sua barca Santiago, in un posto ritirato in mezzo al mare, ma il fotografo di “Chi” c’è.