BBC rivelerà quali fornitori di brand beauty sfruttano ancora il lavoro dei minori per gli ingredienti dei profumi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una nuova inchiesta della BBC ha rivelato chedi notidelhanno utilizzatoper raccogliereutilizzati nei. E verrà svelato nel documentario ‘Perfume’s Dark Secret’. BBC e il nuovo documentario Perfume’s Dark Secret BBC Eye pubblicherà il documentario ‘Perfume’s Dark Secret’, che mostrerà bambini che raccolgono il gelsomino in Egitto presumibilmente per marchi come Lancôme e Aerin, oltre che percome DSM-Firmenich e Givaudan. Nonostante tutti i marchi didi lusso affermano di avere tolleranza zero nei confronti delle. L’Oréal, proprietario di Lancôme, ha dichiarato di impegnarsi a rispettare i diritti umani. Estée Lauder, proprietaria di Aerin, ha dichiarato di aver contattato i suoi