Baz Luhrmann abbandona la regia dell’adattamento di “Il maestro e Margherita”

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il regista Baznon è più legato all’atteso adattamento in lingua inglese del romanzo russo “Il”, come ha appreso Variety. Nel 2019 era stato riferito per la prima volta cheaveva intenzione di sviluppare un film basato sull’iconico libro attraverso la sua società in joint-venture con Len Blavatnik, Baz & Co. Ma il film ha tardato a concretizzarsi e Bazè a quel punto passato a dirigere il biopic “Elvis”, nominato agli Oscar, e la serie limitata “Faraway Downs”. Ora, il regista si è ritirato completamente dal progetto. Secondo Variety, c’erano dubbi sui diritti del libro. I produttori del film hanno rifiutato di commentare, anche se una fonte contesta la confusione sui diritti. Di cosa parla Il? Romanzo fondamentale del XX secolo, Michail Bulgakov ha scritto per la prima volta “Il” nell’Unione Sovietica negli anni ’30, ma fu pubblicato solo alcuni decenni dopo la morte dell’autore.