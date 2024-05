Bayern Monaco | è Kompany il nuovo tecnico contratto fino al 2027

Fonte : sportface di 29 mag 2024

Come allenatore, devi difendere quello che sei come personalità: amo avere la palla, essere creativo – e dobbiamo anche essere aggressivi in ??campo e coraggiosi. Ora non vedo l'ora di dedicarmi alle cose basilari: lavorare con i giocatori, formare una squadra.

