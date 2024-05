Battuto a 19 000 euro | Gina Lollobrigida l' oggetto più richiesto all' asta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) È stato al centro di un'accesa gara a rialzo tra diversi collezionisti l'orologio che Fidel Castro regalò a, che alla fine è statoper 18.850: il modello Seiko da polso da uomo in titanio, con quadrante Lcd, con le scritte incise "acon ammirazione" e "Fidel Castro", è stato uno dei pezzi più richiesti tra i 410 lotti appartenuti alla diva icona del cinema italiano custoditi nella grande villa sull'Appia Antica a Roma, che la casa d'aste Wannenes ha messo in vendita oggi nella sua sede genovese di Villa Carrega Cataldi. È stata un'da tutto esaurito, con numerosi collezionisti presenti in sala tra italiani e stranieri (con una prevalenza di svizzeri e cinesi) e acquirenti collegati via web da ogni parte del mondo - grazie al collegamento con 5 piattaforme online e 9 telefoni - pur di aggiudicarsi un catalogo speciale di lotti ad offerta libera tra opere d'arte, arredi, oggetti personali e cimeli che la grande attrice aveva raccolto in una vita di successi e fama.