Basket Regionale | Biassono e Carate ipotecano la categoria

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nella lunga sequenza di serie valide per il primo turno dei playout di Divisione1 sono impegnate anche quattro formazioni brianzole a cui non sono stati sufficienti i play-in per guadagnarsi il mantenimento della. Nel weekend appena trascorso sono state giocate le varie gara-1 e spicca sicuramente il successo in trasferta delche mette la prima piccola ipoteca sulla salvezza sbancando nettamente il parquet di Binasco 80-63 dopo una gara comandata dall’inizio alla fine (Sala 15, Magni 13, Carota 11). La seconda vittoria in trasferta riguarda la Mastersnel derby tutto brianzolo con la Dipo Vimercate. I lambraioli si impongono 77-73 grazie ai 23 punti di uno scatenato Davide Passero (nella foto). Iniziano invece male gli spareggi-salvezza per l’Ussa Nova malamente battuta in casa 95-67 dai milanesi del Leone XIII nonostante i 29 punti di Dapolito e i 17 di Ricci.