Basket Donne, miracolo salvezza. Chiara Discacciati da favola. Robbiano batte la favorita Broni

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Festeggia, retrocede. Vincendo la “bella“ per 61-54 la formazione brianzola ha centrato l’obiettivo della permanenza in Serie B femminile. C’è voluta unada(per lei 29 punti), ben spalleggiata da Giulia Marra, Valeria Barlassina e Giulia Bartesaghi. "era superiore a noi dal punto di vista tecnico per cui molti ci davano per spacciati – racconta coach Marco Fumagalli – invece abbiamo dimostrato di avere un grande carattere andando a vincere due volte in trasferta. Gara1 è stata la nostra migliore prestazione stagionale, ma anche nell’ultimo atto abbiamo messo in campo cuore e grinta. Le padrone di casa sono partite 4-0, ma con due canestri da tre punti diabbiamo messo subito la freccia del sorpasso e abbiamo tenuto la situazione in pugno fino al quarantesimo minuto.