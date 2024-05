Barriere architettoniche | 12 milioni di euro a Venezia gli interventi previsti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024)stanzia 12diper abbattere le. Un progetto ed un piano importanti, gli, la città sull’acqua nota in tutto il mondo per i suoi canali pittoreschi e la sua ricca storia, si appresta a diventare un luogo ancora più accogliente e accessibile. Il Consiglio comunale ha recentemente approvato un piano ambizioso che prevede lo stanziamento di 12didestinati all’abbattimento delle, progetto ambizioso – notizie.comQuesto progetto si estenderà nei prossimi dieci anni e mira a rendere la città più fruibile non solo dai suoi abitanti ma anche dai numerosi turisti che ogni anno vengono ad ammirarne le bellezze. Gli ambiti di intervento Il piano per l’abbattimento dellenelle isole e nel litoraleno non veniva aggiornato da circa vent’anni.