Fonte : sport.periodicodaily di 29 mag 2024

Cristian Toro è stato espulso nella sconfitta del Cobresal contro il Talleres e rimane in forte dubbio per questa partita, avendo saltato gli ultimi due incontri. Con una sola vittoria nelle ultime 11 partite in trasferta, i visitatori di giovedì hanno tutto da fare per evitare un’altra uscita infruttuosa in trasferta.

Barcellona SC vs Cobresal – probabili formazioni