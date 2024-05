Fonte : sport.quotidiano di 29 mag 2024

Alla fine del 2021, dopo aver vinto un'altra Bundesliga, lascia il Bayern per guidare la Germania ma l'eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali in Qatar e una serie di risultati negativi portano al suo esonero nello scorso settembre. Flick rimarrà nello staff della Mannschaft per undici anni, raggiungendo due finali agli Europei e vincendo i Mondiali del 2014.

Barcellona è ufficiale | Hansi Flick è il nuovo allenatore