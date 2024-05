Bandiere verdi 2024 nelle Marche | ecco le spiagge a misura di bambino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ancona, 29 maggio- Spiaggia comoda, con lo spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato. Mare calmo, pulito e accogliente, in cui l'acqua non diventi subito troppo alta, per poter fare il bagno in sicurezza. E poi assistenti, attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione. Senza dimenticare il divertimento, per grandi e piccoli. Sono gli ingredienti dellemarchigiane adiquali sono le, ovvero le località più adatte per i nostri bambini e nipoti, stilata da un team di pediatri, in base alle esigenze di accrescimento, salute, sviluppo corporeo e psicoaffettivo dei minori. Riconoscerle è semplice: sulleamiche dei bagnanti in miniatura sventolano appunto