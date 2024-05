Bandiere verdi 2024 in Emilia Romagna | ecco le spiagge a misura dei bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bologna, 29 maggio– Assegnate lealleitaliane adi bambino. In Italia in totale ne sventolano 147, più 8 all’estero, e l’ne conta ben 11. Ma cosa sono le? Si tratta diche rispondono a determinati requisiti, tra i quali uno spazio adeguato tra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato dei più piccoli, mare pulito e dove l’acqua non sia subito alta per permettere un bagno in sicurezza, presenza di attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione oltre a un buon intrattenimento sia per i più piccoli che i più grandi. Insomma, località marine in grado di soddisfare le esigenze sia dei genitori che dei figli, per una vacanza all’insegna della sicurezza e del relax.