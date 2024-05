Banchetti in difesa dei precari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La Cgil di Monza e Brianza raccoglie firme per i referendum sul lavoro: appuntamento al 1° giugno in oltre 10 gazebo sparsi nella provincia. "La regola ormai è ilato e i salari sono troppo bassi, tre persone al giorno muoiono in fabbrica o in cantiere - dice il segretario Matteo Moretti -. Per realizzare il massimo profitto appalti, subappalti, finte cooperative, esternalizzazioni di attività sono diventati normali modelli organizzativi di molte aziende. Bisogna cambiare". In mattinata isaranno ai mercati di Monza, Caponago, Varedo, Seregno, Brugherio, Limbiate, Lentate e Nova; nel pomeriggio ai centri commerciali Globo di Busnago, Carrefour di Limbiate, Esselunga di Lissone. Bar.Cal. .