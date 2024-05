Bancarotta Cin il patron di Moby Vincenzo Onorato e i figli chiedono il patteggiamento Decisione il 9 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024)e iAchille e Alessandro, accusati didalla Procura di Milano nell’indagine che riguarda Cin, la Compagnia Italiana di Navigazione, hanno chiesto di patteggiare. La proposta di patteggiare a 3 anni e 10 mesi per l’armatore, e a 2 anni, pena sospesa, per i,ha avuto il parere favorevole del pm milanese Luigi Luzi, titolare del fascicolo. Ora la parola passa al giudice dell’udienza preliminare (gup) Luigi Iannelli, che ha fissato udienza per il prossimo 9. La società era stata ammessa al concordato preventivo nel giugno 2021, una procedura fallimentare che si è chiusa tempo fa. Gli, nel corso delle vicende fallimentari del gruppo, hanno versato somme considerevoli per ripianare i debiti.