Banana Botox il rimedio antiage di tendenza su TikTok

(Di mercoledì 29 maggio 2024)sostenibile e a costo zero: è quello che sta spopolando su, grazie alla popolarità di hashtag come #e #peel. Il trattamento diventato virale promette di spianare le rughe e lisciare la pelle solo con l’utilizzo della buccia di. Una delle sostenitrici di questo metodo è Katie Jane Hughes, famosa make-up artist che, tra le sue clienti, ha due star internazionali come Dua Lipa e Hailey Bieber. Come fare Per fare ilbasta strofinare la parte interna della buccia disul viso per qualche minuto per ottenere un effetto lifting naturale, idratando l’epidermide e nutrendola. Per un risultato ancora più efficace, si possono tenere in posa alcuni pezzi piccoli, precedentemente tagliati ad hoc, come se si trattasse di una maschera viso.