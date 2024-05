Bambino podalico | è davvero possibile farlo girare? Rischi e complicazioni

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dai pochi, pochissimi, millimetri e grammi delle prime settimane di gestazione ai chili e ai centimetri delle ultime; il feto cresce rapidamente così come lo spazio all’interno dell’utero. Ma arriva un momento in cui la libertà di movimento del nascituro diminuisce, tanto che iniziano sempre più a essere percepibili i suoi movimenti, ma anche e soprattutto a occuparsi della sua presentazione e posizione. Perché il parto vaginale avvenga in maniera sicura è infatti preferibile che ilsia in posizione cefalica, ovvero con la testa che per prima entra nel canale del parto. Se viceversa si ha una entrare per primi nel canale del parto sono i suoi piedi ed è una condizione che comporta diversiper il parto. Motivo per cui spesso si ricorre al taglio cesareo.