Avrei bombardato Mosca e Pechino | l’imprevedibilità di Trump e la guerra

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Da presidentese la Russia avesse invaso l’Ucraina o la Cina Taiwan”. Queste parole, secondo il Washington Post, le avrebbe pronunciate l’ex presidente nonché aspirante futuro inquilino della Casa Bianca Donaldnel corso di un incontro con alcuni finanziatori a New York. Una frase che può lasciare spaesati, soprattutto riguardo l’Ucraina:è stato visto da molti come un sostenitore del disimpegno americano su quel fronte in favore di una maggiore attenzione ai problemi interni e al contrasto della Cina anziché della Russia. Visione in parte avvalorata dall’opposizione di molti membri del Congresso fedeli aall’ultimo pacchetto di aiuti militari a Kiev in assenza di misure contro l’immigrazione, ma anche da altre affermazioni dello stesso ex presidente sulla disponibilità a sostenere Paesi NATO che non investono abbastanza nella difesa.