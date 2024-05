Avete notato anche voi il dettaglio su Ilary Blasi nel video di Totti? Sui social non è sfuggito a nessuno

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il 28 maggio 2017 segna un momento cruciale nella vita di Francesco, un giorno carico di significato che ha rappresentato sia un addio al calcio che un distacco doloroso dalla Roma, il club che aveva sempre considerato casa. Per ricordare quel momento,ha condiviso uncommemorativo su Instagram con la didascalia significativa: “La mia vita”. Ma tutti sanno che il protagonista di quel momento non è stato solo Francesco, mala storica ex moglie. Per questo unin particolare è statoda tutti gli utenti del web che hanno immediatamente commentato ile ilsu Instagram Per il calciatore, quel giorno è stato uno dei più difficili, poiché non solo ha dovuto dire addio alla sua carriera sportiva, ma hadovuto affrontare la delusione di sentirsi tradito dal club che aveva sempre sostenuto.