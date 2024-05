Aversa | abusi su 13enne Corte Cassazione conferma 8 anni per sacerdote

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma. Ladihato la condanna in Appello a 8di reclusione per don Livio Graziano,della Diocesi diaccusato di aver abusato di un ragazzino di 13, oggi 15enne, a lui affidato dai genitori. Lo rende noto la Rete L’Abuso, associazione di supporto alle vittime disessuali da parte di sacerdoti. Era stato il padre del ragazzo ad aver notato un cambiamento nel figlio dopo l’affido alla comunità diretta da don Livio Graziano; lo stesso ha scoperto quanto stava accadendo controllando il telefonino del figlio. Laha rigettato per inammissibilità l’Appello dei difensori delndo la condanna in appello a 8di reclusione. La famiglia ha espresso “gioia per questa patita sentenza”.