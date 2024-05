Autovelox mobili lungo le strade del Lazio | le postazione della settimana del 27 Maggio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Come ogni, anche in questa la Polizia Stradale delha diffuso il comunicato in cui rende noto il calendario delle postazioni) posizionate in questi giornile più importanti reti stradaliregione.neldal 27al 2 giugno Lunedì 27/05/2024Strada Statale SS / 4 Salaria RIMercoledì 29/05/2024Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale VTGiovedì 30/05/2024Strada Statale SS / 630 Ausonia LTSabato 01/06/2024Strada Provinciale SP / 277 ASSE DI FROSINONE FRDomenica 02/06/2024Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RMA / 24 (tratto GRA/Castel Madama) RM Si ricorda che questa comunicazione riguarda le postazionidi rilevamentovelocità installate neldirettamente dalla Polizia di Stato, che sonoe verranno quindi rimosse a fine servizio; quelle fise, invece, restano sempre attive.