Autovelox Altamura Anci | Così come è il decreto è un limite e un freno all’autonomia dei comuni

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A Notizie.com parla il comandante della Polizia Locale di Verona e referente dell’Associazione NazionaleItaliani: “Speriamo solo che il numero dei morti non aumenti…” Unche fa discutere e che non ha risolto la situazione nelle strade anzi, da un certo punto di vista, la va a complicare ancora di più. E a dirlo in tutte le maniere sono chi sulle strade controlla e anche chi dirige e organizza la vita di tutti i giorni per far stare bene le persone e non fa accadere incidenti, soprattutto a salvare delle vite. Gli, infatti, servono a questo, non certo a creare nemici o solo a fare cassa,ormai si dice da tempo. Un leitmotiv che ha stancato e poi non è neanche vero”, dice un po’ seccato a Notizie.com Luigi, esperto a livello nazionale della tematica, ma anche il comandante della Polizia Locale di Verona e referente(Associazione nazionaleitaliani).