Autostrada A1 un altro incidente | tir prende fuoco tutto bloccato

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un grave incendio ha causato la chiusura in entrambe le direzioni del tratto dell’A1 tra Fabro e Orvieto. Il rogo ha interessato un autotreno sulla carreggiata sud, bloccando immediatamente il transito. Anche le corsie verso nord sono state invase dal fumo, costringendo la polizia stradale a bloccare il traffico per permettere ai vigili deldi intervenire sull’intero tratto. L’autotreno trasportava gomma industriale, complicando le operazioni di spegnimento delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili delcon 12 unità di personale e quattro mezzi, affiancati dal personale di Autostrade per l’Italia. Per chi è diretto verso Roma, è prevista un’uscita obbligatoria a Fabro, con deviazione verso Fabro-Scalo e successivamente sulla strada Provinciale Umbro Casentinese, per poi rientrare inal casello di Orvieto.