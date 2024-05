Autonomia | Guerra Pd ‘nessun controllo parlamentare su sostenibilità ed equità’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 amg. (Adnkronos) – “In base al ddl sull?differenziata, il Parlamento non potrà esprimersi sui profili di copertura delle spese devolute, né al momento del trasferimento delle funzioni nè nella successiva fase di monitoraggio. Non potrà neppure valutare l?adeguatezza del finanziamento per i Livelli essenziali delle prestazioni, nel caso in cui vengano definiti, come esplicitamente permesso dal ddl Calderoli, con Dpcm”. Lo scrive Maria Cecilia, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale Pd.“Aggiungiamo che non potrà valutare neanche ladella finanza pubblica nel suo complesso a seguito della devoluzione delle funzioni, o l?equità della distribuzione delle risorse fra territori. La singola Regione si metterà d?accordo con il Governo su quante risorse (umane, finanziarie e strumentali) trasferire, e la loro decisione verrà accolta con un Dpcm.