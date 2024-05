Auto nella scarpata donna in trappola nell’abitacolo | il salvataggio dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Seravezza (Lucca), 29 maggio 2024 – Brutto incidente questa mattina, 29 maggio, intorno alle 8, in via Uccelliera nel comune di Serravezza. Unaè stata salvata daideldopo che la suaè finita in una. La conducente è rimasta ined è stata estratta dalla squadra del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta. Laè stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti.